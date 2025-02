Brasile: polizia, la giornalista Gb scomparsa si trova a Rio

La giornalista 32enne britannica Charlotte Alice Peet, la cui scomparsa a Rio de Janeiro era stata denunciata da un'amica statunitense l'8 febbraio scorso, si trova ancora nella città brasiliana: lo ha detto al portale G1 la commissaria di polizia Ellen Souto, aggiungendo che attualmente la principale linea di indagine degli inquirenti è la scomparsa volontaria.

La donna, infatti, è stata avvistata dalla polizia nei dintorni del Morro da Babilônia, nella Zona Sud di Rio. La polizia ritiene che la giornalista non voglia avere contatti con familiari e amici ed assicura che è arrivata a Rio la sera dell'8 febbraio in autobus. Ha alloggiato prima in un ostello a Copacabana, dove è rimasta fino a 9 giorni fa per poi trasferirsi in un altro ostello, a Botafogo, dove è rimasta fino al 24 febbraio.

"Abbiamo già inviato le sue immagini, dello sbarco e dei vari punti di Rio in cui è passata, al Programma di riconoscimento facciale delle persone scomparse", ha aggiunto Souto, che ha pubblicato anche un'immagine della donna in un bar della città il 15 febbraio scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA