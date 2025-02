Brasile, il presidente della Camera vieta striscioni in aula

Il nuovo presidente della Camera del Brasile, Hugo Motta, ha vietato l'esposizione di striscioni e manifesti in aula e stabilito nuove regole di condotta sull'abbigliamento dei deputati. Le due misure sono state annunciate da Motta dopo uno scontro tra i parlamentari della maggioranza che accusavano di golpe l'ex presidente Jair Bolsonaro e quelli del Partito liberale che ne hanno preso le difese criticando il governo di Luiz Inacio Lula da Silva. Nel corso dello scambio di accuse i deputati delle due opposte fazioni avevano esposto striscioni, cartelloni e finanche mostrato pezzi di carne (per evidenziarne l'aumento di prezzo degli ultimi mesi).

Secondo Motta è necessario impedire che "episodi tristi come quelli accaduti la settimana scorsa si ripetano". "Non permetteremo che l'atmosfera in Parlamento venga contaminata dal radicalismo. Saremo vigili", ha affermato. D'ora in poi, inoltre, potranno accedere all'aula solo deputati "vestiti in modo adeguato" indossando "un abbigliamento completo" come - nel caso degli uomini - giacca e cravatta.



