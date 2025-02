Accordo in Messico per limitare il prezzo della benzina

In Messico, rappresentanti del governo federale e dell'industria della distribuzione dei carburanti firmeranno oggi un accordo con l'obiettivo di abbassare il prezzo della benzina 87 ottani a meno di 24 pesos (circa 1,12 euro) al litro.

Il documento afferma che si tratta di una politica "volontaria" che "non impone alcun obbligo alle parti firmatarie".

Secondo la proposta, la differenza tra il prezzo applicato dall'azienda statale Petróleos Mexicanos (Pemex) ai grossisti e quello offerto dai distributori di benzina al pubblico non supererà i due pesos al litro prima dell'imposta sul valore aggiunto.

"Il programma avrà validità di sei mesi a partire dalla data della sua firma. Durante questo periodo verranno effettuate valutazioni periodiche per determinarne l'efficacia e apportare modifiche e altre azioni necessarie in base ai risultati ottenuti", si legge nel testo.



