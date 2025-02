Venezuela:stemma dei torturatori su maglie squadra di calcio Ucv

La squadra di Caracas dell'Ucv, che domani gioca contro il Corinthians di San Paolo (Brasile) nella partita di ritorno del secondo turno di Coppa Libertadores, porta sulle sue magliette il simbolo del team degli 'Spartani', il gruppo più temuto della Divisione Affari speciali della direzione di controspionaggio militare del Venezuela.

Il gruppo Realtà Helicoide, che denuncia i casi di tortura e altri crimini politici in Venezuela, e la ong Voci della Memoria hanno ammonito la Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) che la partecipazione dell'Úcv con il simbolo di militari torturatori sulle magliette contravviene a tutte le norme della Fifa.

L'Ucv è stata acquistata da Alexander Granko Arteaga, capo della direzione di controspionaggio militare (Dgcim), accusata di "atti di tortura e crimini contro l'umanità" da vari organismi internazionali legati alle Nazioni Unite.

"Il figlio di Granko Arteaga, Alexander Granko, indossa la maglia numero 47 ed è titolare dell'Ucv in Coppa Libertadores, portando sul petto la detenzione arbitraria di oltre 2.000 prigionieri politici e l'omicidio di più di 25 persone dal 28 luglio 2024", denuncia Realtà Helicoide. "È come se una squadra argentina durante la dittatura avesse giocato con l'emblema dell'Esma", sottolinea Voci della Memoria.

L'ultimo rapporto della Missione speciale dell'Onu afferma che "tra il 2017 e il 2022, Granko Arteaga ha ordinato, supervisionato e partecipato direttamente ad arresti, detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture, inclusa la violenza sessuale, e altri trattamenti o pene crudeli, disumane e degradanti".



