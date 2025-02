Truppe straniere contro il crimine in Ecuador, ok del Parlamento

Il Parlamento dell'Ecuador ha approvato la proposta del presidente Daniel Noboa di chiedere ai Paesi alleati - ancora non identificati - l'invio di forze armate e di polizia per aiutare le autorità locali nella lotta contro le potenti organizzazioni criminali di narcotrafficanti.

Con 121 voti a favore - compresi quelli dell'opposizione - l'aula ha anche dichiarato le feroci pandillas che da anni seminano il panico nel Paese come "nemici dello Stato".

"L'incorporazione di forze speciali dei Paesi alleati per sostenere e rafforzare le azioni delle forze armate e della polizia nazionale", si legge nel testo presentato dall'esecutivo, sarà "temporaneo".

Noboa - che sin dalla sua elezione ha promosso un forte contrasto ai criminali - ha anche avanzato una riforma costituzionale con l'obiettivo di eliminare il divieto di stabilire basi militari straniere nel Paese. La proposta non è stata ancora discussa in Parlamento.

Il presidente è candidato alla rielezione al ballottaggio che si terrà il prossimo 13 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA