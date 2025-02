Trump revoca le licenze Usa per importare petrolio dal Venezuela

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sta revocando le licenze concesse dalla precedente amministrazione di Joe Biden che consentivano da un paio di anni al governo venezuelano di esportare petrolio negli Stati Uniti, sostenendo che il paese sudamericano non è riuscito a riprendersi i migranti espulsi venezuelani dagli Stati Uniti alla velocità concordata alcune settimane fa con il presidente Nicolás Maduro.

"Con la presente, revochiamo le concessioni che Joe Biden ha dato a Nicolás Maduro, del Venezuela, nell'accordo di transazione petrolifera datato 26 novembre 2022, il che ha anche a che fare con le condizioni elettorali all'interno del Venezuela, che non sono state rispettate dal regime di Maduro", ha annunciato Trump in un messaggio pubblicato sul suo social network, Truth Social.

"Inoltre - ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti - il regime non ha riportato indietro i violenti criminali che hanno mandato nel nostro paese in Venezuela con la velocità che avevano concordato".

"Pertanto, ordino che l''inefficace e violato "accordo di concessione" di Biden sia rescisso a partire dall'opzione di rinnovo del primo marzo (2025)", ha concluso Trump



