Revocato il coprifuoco in Cile dopo il massiccio blackout

Il governo cileno ha revocato il coprifuoco imposto nelle regioni di Arica e Parinacota fino a Los Lagos a causa della massiccia interruzione di corrente che aveva colpito circa l'80% del Paese. Il provvedimento era stato annunciato dalla ministra dell'Interno, Carolina Tohá, ed era entrato in vigore alle 22 locali di ieri (le 2 di oggi in Italia).

"La nostra prima preoccupazione è stata quella di garantire la sicurezza delle persone", ha affermato la Segreteria di Stato in una nota.

Le forze dell'ordine non hanno segnalato incidenti gravi durante la notte, ma sono stati necessari numerosi permessi per circolare durante le ore del coprifuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA