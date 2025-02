Presidente Colombia, 'Trump crede che siamo una razza inferiore'

Dopo essersi scontrato duramente sulla questione migranti, il presidente della Colombia, il progressista Gustavo Petro, ha aperto una nuova polemica con il suo omologo statunitense Donald Trump. "A lui non importa nulla dell'America Latina, non è nel suo radar mentale, e crede che i latinoamericani siano una razza inferiore", ha affermato Petro in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano spagnolo El Pais.

Il capo dello Stato colombiano è tornato quindi anche sullo scontro avuto con la Casa Bianca dopo essersi rifiutato di ricevere due aerei Usa carichi di migranti irregolari colombiani rimpatriati in manette, come fossero criminali.

"Non ho mai permesso né permetterò che i colombiani entrino ammanettati. Adesso li portiamo con i nostri aerei e abbiamo raggiunto quasi un migliaio di migranti colombiani rimpatriati, arrivano senza manette, senza catene", ha affermato.



