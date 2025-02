Panama ha rimpatriato 101 dei 299 migranti espulsi dagli Usa

Delle 299 persone arrivate a Panama nell'ambito di un accordo con il governo di Donald Trump per accogliere le persone espulse dagli Stati Uniti, 101 sono già state rimpatriate nei loro Paesi di origine (in Asia): lo ha riferito il ministro della Sicurezza panamense, Frank Ábrego.

Secondo quest'ultimo, altri 12 saranno rimpatriati nelle prossime ore, mentre 103 non hanno ancora accettato di viaggiare volontariamente e si trovano nel Centro di accoglienza per migranti di San Vicente, nella provincia di Darien.



