Messico: Amb. Modiano, 'Il design contro le sfide globali'

Si è tenuta presso l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Città del Messico l'edizione 2025 della Giornata del design italiano nel mondo, un'iniziativa che vede protagonista la rete diplomatica del Bel Paese nel quadro della strategia di diplomazia della crescita, avviata dal ministro Antonio Tajani con l'obiettivo di rafforzare il design come elemento distintivo del Made in Italy.

Davanti al folto pubblico che ha riempito l'auditorium dell'Iic, l'ambasciatore Alessandro Modiano ha sottolineato gli aspetti rilevanti di questo evento.

"In occasione del Design Day — ha affermato — ci concentriamo non solo su questioni di progettazione, produzione e commercio, ma anche su aspetti legati alle sfide globali dei nostri tempi".

"Se lo scorso anno — ha aggiunto — il tema era la sostenibilità e l'economia circolare, quest'anno l'evento si intitola 'Disuguaglianze, design per una vita migliore', a ulteriore dimostrazione della capacità dell'Italia di affrontare, con un'ottica creativa, le grandi sfide del pianeta in cui viviamo".

La giornata e le iniziative ad essa collegate, ha spiegato il diplomatico, vogliono sottolineare il contributo del design italiano nella riduzione delle disuguaglianze e come strumento per una maggiore inclusione.

"L'evento — ha concluso Modiano — è collegato alla prossima mostra internazionale della Triennale di Milano, istituzione riconosciuta in tutto il mondo per le sue esposizioni di arte, design, architettura e moda, che si svolgerà da maggio a settembre di quest'anno e avrà come tema principale proprio la disuguaglianza".

La Giornata del design italiano rappresenta anche il trampolino di lancio per il Salone del Mobile di Milano, uno degli eventi leader a livello mondiale nel settore dell'arredo e del design, che quest'anno si svolgerà dall'8 al 13 aprile, focalizzato sulla promozione delle esportazioni, l'attrazione turistica e la promozione delle professionalità italiane all'estero.

Alla celebrazione della nona edizione dell'Italian Design Day a Città del Messico ha partecipato, come ambasciatrice dell'evento, Marva Griffin, amministratrice artistica, curatrice e fondatrice della mostra SaloneSatellite al Salone del Mobile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA