Messico, 'a giugno sentenza sui produttori di armi Usa'

Il consulente legale del ministero degli Affari Esteri messicano, Pablo Arrocha, ha riferito che a giugno si conoscerà l'esito dell'udienza prevista per il 4 marzo presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, che determinerà se le aziende produttrici di armi citate in giudizio dal Paese latinoamericano potranno godere dell'immunità legale.

Attraverso queste azioni, il governo del Messico cerca di imporre maggiori controlli sulla distribuzione di armi negli Stati Uniti, per ridurre il traffico illegale verso i cartelli della droga.

In un forum organizzato a Città del Messico dal Centro per la ricerca e l'insegnamento economico (Cide), Arrocha ha affermato che, indipendentemente dalla sentenza, il gruppo di consulenti del ministero degli Esteri ha elaborato una strategia legale e politica più ampia per affrontare "il grande potere economico dell'industria bellica statunitense".

Le cause intentate negli Stati Uniti contro i produttori e i distributori di armi hanno registrato progressi significativi, ha affermato Arrocha, spiegando che il governo messicano sta valutando diversi scenari, sia presso la Corte Suprema, sia presso il tribunale di Tucson, in Arizona, dove è in corso un altro un procedimento contro cinque armerie. In quest'ultimo caso, la giudice distrettuale ha autorizzato la fase istruttoria, che consente la raccolta di prove.



