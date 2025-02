Machado chiede aiuto al Brasile per liberare i detenuti politici

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha affermato che il Brasile dovrebbe aumentare la pressione sul presidente Nicolás Maduro per convincerlo a garantire un salvacondotto che garantisca l'uscita sicura e l'espatrio ai dirigenti politici in asilo politico presso l'ambasciata argentina a Caracas. "Maduro ha trasformato l'ambasciata in una prigione e i richiedenti asilo in ostaggi. È già una questione di vita o di morte, è chiaro che è necessario esercitare più pressione", ha affermato l'ex deputata conservatrice in un'intervista a Folha de São Paulo. Dopo l'espulsione del personale diplomatico argentino per le critiche al processo elettorale delle presidenziali dello scorso 28 luglio, l'ambasciata è sotto la protezione del governo brasiliano e il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è offerto più volte di inviare un aereo per trasferire all'estero i politici richiedenti asilo.

"Sono molto grata al governo brasiliano per aver assunto la responsabilità dell'ambasciata, ma la verità è che la situazione in questo momento è molto critica. Stiamo affrontando una situazione in cui vengono violati i diritti umani di 5 persone e non sappiamo per quanto tempo resisteranno", ha aggiunto.

Per María Corina "la pressione deve coinvolgere più Paesi e richiede maggiore unità regionale". E' inoltre necessario "investire in azioni legali contro i crimini e le attività economiche illecite del governo di Nicolás Maduro", conclude.





