Il Brasile è il paese ospite d'onore al Festival di Cannes 2025

Il festival di Cannes ha annunciato che il Brasile sarà il paese ospite d'onore nell'edizione del 2025. Lo riporta il sito all news G1, del gruppo Globo.

L'iniziativa, del Marché du Film, uno dei mercati cinematografici più grandi del mondo istituito nel 1959 e che si tiene ogni anno in concomitanza con il Festival di Cannes, celebra una nazione diversa ogni anno e riconosce i suoi contributi all'industria cinematografica globale. "Questo prestigioso riconoscimento metterà in evidenza l'industria audiovisiva dinamica del Brasile, i suoi talenti creativi e il suo impegno di lunga data con la collaborazione internazionale", ha scritto il ministero della Cultura sul sito del governo brasiliano aggiungendo che "la partecipazione del Brasile al Marché du Film si allinea con la Stagione Brasile-Francia, un'iniziativa di scambio culturale che celebra il 200° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. In questa stagione, entrambe le nazioni ospiteranno una serie di eventi che mirano a rafforzare i legami culturali, economici e accademici".



