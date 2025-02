Giornalista britannica scomparsa da quasi 20 giorni a Rio

Sono ormai quasi 20 giorni che non si hanno più notizie di una giornalista britannica, la 32enne Charlotte Alice Peet, scomparsa in Brasile. L'ultima sua notizia risale all'8 febbraio scorso, quando la freelance aveva scritto a un'amica statunitense di Rio de Janeiro dicendole che era a San Paolo e chiedendole ospitalità. L'amica le disse che non poteva ospitarla ma lunedì 17 febbraio la famiglia di Peet l'ha contattata dal Regno Unito per dirle che era scomparsa. A quel punto l'amica ha subito denunciato la scomparsa di Peet su cui ora sta indagando la polizia di San Paolo.

L'Associazione dei Corrispondenti della Stampa Straniera in Brasile, l'Acie, ha emanato un comunicato sula scomparsa della reporter, chiedendo l'intensificazione delle ricerche. "L'Acie e la sua dirigenza rinnovano l'appello alle autorità competenti affinché intensifichino il loro lavoro per trovare la giornalista scomparsa il prima possibile", si legge nella nota.





