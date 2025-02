Colombia, si dimette la ministra dell'Uguaglianza Márquez

La vicepresidente della Colombia, Francia Márquez non è più la ministra dell'Uguaglianza del paese sudamericano avendo presentato le sue dimissioni dopo un incontro con il presidente Gustavo Petro.

Lo riporta il sito del quotidiano colombiano El Tiempo, sottolineando come la seconda in carica nell'Esecutivo lascia un ministero creato specificamente per essere gestito da lei.

L'uscita di Márquez dal ministero dell'Uguaglianza avviene tre settimane dopo il tumultuoso Consiglio dei ministri trasmesso in televisione il 4 febbraio scorso durante il quale proprio la vicepresidente era stata una dei membri più critici verso il mandato di Petro, avendo detto nell'occasione che "oggi mi fa male che in questo governo che ho contribuito a eleggere si presentino tanti atti di corruzione e dobbiamo dirlo apertamente".

Ora resta da vedere se Márquez continuerà a esercitare le sue funzioni come vicepresidente, riporta El Tiempo, ricordando che non è la prima volta che un presidente si trova in conflitto con il suo vice.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA