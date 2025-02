Colombia, Petro si unisce al 'Gruppo dell'Aja' contro Israele

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha annunciato che il suo Paese si unirà al Sudafrica e alla Malesia nel cosiddetto "Gruppo dell'Aja", che mira a ottenere una condanna alla violenza usata da Israele contro la popolazione civile palestinese a Gaza con il sostegno incondizionato degli Stati Uniti. "Contro l'impunità per i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra commessi a Gaza, ho firmato questo accordo con il gruppo dell'Aja", ha scritto Petro su X. "Sudafrica, Malesia e Colombia hanno unito le forze per la giustizia", ;;ha aggiunto.

La campagna è stata lanciata attraverso un articolo firmato da Patro, dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, dal primo ministro malese Anwar Ibrahim e dalla coordinatrice del gruppo Varsha Gandikota-Nellutla, pubblicato su Foreign Policy con il titolo "Le azioni di Israele minano i fondamenti del diritto internazionale". Nella lettera, il gruppo ha esposto le ragioni della sua opposizione alle azioni di Israele e degli Stati Uniti e ha avvertito che tali nazioni rispetteranno i mandati di arresto del Tribunale penale internazionale (Tpi) contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant. "Crediamo nel protagonismo, non nella supplica", si legge in un estratto del documento.





