Cile: dichiarati stato di emergenza e il coprifuoco per blackout

Il governo del Cile ha dichiarato lo stato di emergenza e il coprifuoco in tutte le regioni colpite dal blackout, pari a circa l'80% di tutto il paese. La misura va dalla regione di Arica e Parinacota, nel nord del paese sudamericano, fino a Los Lagos nel Cile meridionale.

Lo ha informato poco fa Carolina Tohá, la ministra dell'Interno del governo del presidente Gabriel Boric, precisando che è stato deciso che lo stato di emergenza ed il coprifuoco si estenda in tutte le regioni colpite dall'interruzione dell'approvvigionamento elettrico, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina.

"La prima preoccupazione che abbiamo è dare sicurezza alle persone", ha detto la ministra dell'Interno in diretta su tutte le principali televisioni del Cile, aggiungendo che "non è possibile che per un errore di questo tipo la nostra quotidianità venga compromessa in questo modo".

Tohá, in ogni caso, ha affermato che se l'offerta elettrica inizia a tornare nelle prossime ore, le misure annunciate dall'esecutivo potrebbero essere riviste mentre il vice ministro dell'Interno, Luis Cordero, ha assicurato che le forze dell'ordine dispiegate sono sufficienti per mantenere sotto controllo la situazione



Riproduzione riservata © Copyright ANSA