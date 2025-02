Caracas prende atto della nuova politica petrolifera di Trump

Il governo di Nicolás Maduro, attraverso il suo ministero degli Idrocarburi, ha respinto la decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha deciso di porre fine a partire dal primo marzo a una politica di licenze che permettono alle aziende transnazionali di operare in società con Petróleos de Venezuela, la Pdvsa.

"Oggi, 26 febbraio, il governo degli Stati Uniti ha preso una decisione lesiva e inspiegabile; annunciando sanzioni contro l'azienda statunitense Chevron, pretendendo danneggiare il popolo venezuelano, in realtà si sta infliggendo un danno agli Stati Uniti, alla loro popolazione e alle loro aziende", ha dichiarato la vicepresidente di Maduro e ministra degli Idrocarburi, Delcy Rodríguez, sul suo account Telegram, aggiungendo che la decisione mette "in discussione la sicurezza giuridica degli Stati Uniti nel loro regime di investimenti internazionali".

Bocciando la decisione di Trump, Rodríguez ha detto che queste sanzioni sono richieste dall'opposizione politica venezuelana, da lei definita "estremista e fallita" ed aggiungendo che le sanzioni sono state responsabili dell'ondata migratoria tra 2017 e 2021. L'amministrazione di Joe Biden aveva concesso le licenze nel 2022 in cambio di una promessa non mantenuta di elezioni presidenziali libere, lo scorso 28 luglio.

"Il Venezuela continuerà il suo cammino di recupero economico integrale garantendolo con lo sforzo creativo di tutti e in assoluto rispetto della sua sovranità e indipendenza nazionale", ha concluso Rodríguez.

Secondo Bloomberg, Chevron, in joint venture con Pdvsa, ha estratto una media di 200.000 barili al giorno nel 2024, circa il 20% della produzione totale, ma ora avrà sei mesi di tempo per lasciare il Venezuela.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA