Caldo record in Brasile, binari dei treni verniciati di bianco

Il caldo intenso che ha colpito il Brasile mette a rischio anche i treni che circolano nel gigante sudamericano: le alte temperature registrate possono infatti deformare i binari e causare deragliamenti, come accaduto la scorsa settimana a Rio de Janeiro. Una concessionaria di San Paolo ritiene di aver trovato la soluzione: verniciare le rotaie di bianco, per riflettere la luce del sole e ridurre il calore sull'acciaio.

"Abbiamo misurato temperature fino a 60 gradi sulle rotaie, che possono creare quello che chiamiamo 'deformazioni' e risultare pericolose per i treni", spiega l'ingegnere Alan Santana de Paula, responsabile della manutenzione di ViaMobilidade, una concessionaria privata che gestisce due linee metropolitane (8 e 9) con oltre 800 mila utenti al giorno.

Di qui l'idea della vernice bianca. "Non elimina completamente l'effetto, ma lo attenua", ha spiegato l'esperto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA