Bolivia, il Mas verso la ricandidatura di Arce alla presidenza

Il Movimento verso il socialismo (Mas) si avvia verso la conferma della candidatura del presidente uscente della Bolivia, Luis Arce Catacora, per un secondo mandato alla guida del Paese in vista delle prossime elezioni politiche di agosto. Lo ha confermato il capo della direzione del partito di Santa Cruz, Miguel Delgadillo, precisando che il nome del candidato alla vicepresidenza sarà annunciato entro fine marzo, prima della presentazione ufficiale in agenda l'11 aprile. Finora le direzioni politiche di sette dei nove dipartimenti del Paese si sono espresse a favore del leader.

La conferma della candidatura di Arce arriva pochi giorni dopo l'annuncio dell'ex presidente Evo Morales di voler correre per un nuovo mandato con il partito Fronte per la Vittoria (Fpv). L'annuncio di Morales, al termine di una lunga disputa interna con Arce per il controllo del Mas, segna la definitiva uscita dal partito di cui è fondatore e in cui ha militato per 30 anni e governato il Paese tra il 2006 e il 2019.

Nel corso degli ultimi due anni Arce e Morales si sono scontrati proprio in merito alla scelta del candidato alla presidenza del Mas. In questo contesto Morales ha accusato il suo ex delfino e ministro dell'Economia di aver ordito una trama contro di lui per impedirgli la candidatura, prima escludendolo dal partito, poi favorendo la sentenza della Corte suprema e, in ultimo, muovendo contro di lui una campagna giudiziaria in cui viene accusato di violenza sessuale su minore. Per questa accusa Morales è attualmente ricercato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA