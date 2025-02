A Cuba il progetto italiano Linea Verde su energia e nutrizione

L'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo italiana (Aics) de L'Avana e le ONG italiane Arcs e Cisp, presentano domani - 25 febbraio - a Cuba il progetto Progetto Linea Verde, iniziativa finanziata dall'Aics che propone di promuovere un'alimentazione sana ed energia da fonti rinnovabili, soprattutto biomassa forestale.

L'iniziativa si articola in due componenti principali, strettamente interconnesse: la componente nutrizionale, guidata dal Centro di Ricerche sulle Piante Proteiche (Cipb) e supportata da Aics L'Avana, mira a garantire la sicurezza alimentare delle comunità vulnerabili attraverso l'offerta di alimenti ad alto valore nutritivo e lo sviluppo della filiera della Moringa e di altre piante proteiche nelle aree di Pinar del Río e L'Avana, oltre che la componente energie rinnovabili, sviluppata in collaborazione con ricercatori dell'Inaf, l'Ong Arcs Arci Culture Solidali, il Minag, l'Inifat, l'Ong italiana Cisp e l'Università di Pinar del Rio, si concentra sulla creazione di comunità resilienti, sostenibili e autosufficienti attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Il progetto "Linea Verde" prevede di beneficiare direttamente oltre 3.000 persone, tra cui i lavoratori della UBP "El Pitirre", Los Palacios e l'Azienda Agroforestale Macurije.

"Linea verde riafferma l'impegno continuo di Aics e dei suoi partner per migliorare la qualità della vita delle comunità locali attraverso pratiche sostenibili e resilienti. Questo progetto non solo offre soluzioni pratiche per la sicurezza alimentare ed energetica, ma rafforza anche la nostra alleanza con gli attori della cooperazione, in questo caso cubani e italiani, per costruire un futuro più resiliente e autosufficiente", afferma il direttore della sede AICS L'Avana, Antonio Festa.

Il finanziamento totale del progetto ammonta 3 milioni di euro per la nutrizione e 1,6 per l'energia e ha una durata di 36 mesi. L'iniziativa andrà a beneficio della popolazione dei comuni di intervento: Guane, Mantua e Los Palacios (Pinar del Rio) e La Lisa e Playa (L'Avana).

"Linea Verde" rappresenta un importante passo avanti verso il rafforzamento della resilienza e della sostenibilità delle comunità. Grazie al modello innovativo della comunità energetica e all'utilizzo della Moringa e di altre piante benefiche, il progetto si configura come un intervento potenzialmente replicabile in altre regioni del paese.



