Venezuela, muore un altro prigioniero politico di Maduro

I familiari del prigioniero politico venezuelano Reinaldo Araujo, del partito oppositore Vente Venezuela, hanno denunciato la sua morte mentre era malato e detenuto dal governo del presidente de facto Nicolás Maduro.

Araujo era dirigente del partito della leader dell'opposizione María Corina Machado, nel comune di Valera, nello stato andino di Trujillo ed i suoi familiari avevano denunciato che era stato sequestrato durante una manifestazione pacifica a Valera il 9 gennaio scorso da agenti incappucciati e che, dalla sua scomparsa, non aveva mai ricevuto assistenza medica per i suoi problemi di salute. Immagini video diventate virali mostrano il momento del sequestro in strada di Araujo, 46 giorni fa.

Sua moglie, Zoraida Matute, aveva denunciato che il commerciante e attivista politico regionale aveva una situazione critica di salute, con gravi problemi alle gambe, ipertensione arteriosa e altre patologie cardiache.

Nei giorni scorsi Matute aveva chiesto un'assistenza medica urgente per Araujo, assistenza negata dalle autorità del paese sudamericano.

"Questo si trovano ad affrontare i prigionieri politici che oggi soffrono di molteplici patologie e sono a rischio altissimo", denuncia Vente Venezuela, chiedendo alla comunità internazionale di agire "immediatamente contro i criminali contro l'umanità che oggi s'aggrappano al potere e che condannano a morte centinaia di venezuelani".

Secondo l'Osservatorio venezuelano delle carceri almeno venti prigionieri politici sono morti nelle prigioni di Caracas negli ultimi anni.



