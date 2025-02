Venezuela: condannato a 15 anni per critiche al governo Maduro

Un attivista dell'opposizione venezuelana, Nelson Pinero, a capo del raggruppamento Encuentro Ciudadano, arrestato il 22 novembre 2023, dopo aver pubblicato messaggi contro il governo di Nicolas Mduro sui profili social, è stato condannato a 15 anni di carcere con l'accusa di incitamento all'odio. La decisione ha suscitato proteste tra i leader di opposizione e in particolare, la Piattaforma Unitaria ha condannato la pena definendola "incostituzionale".

Gli attivisti politici di opposizione affermano che Pinero è stato arrestato arbitrariamente e senza un ordine del tribunale dagli agenti della polizia politica del Servizio d'intelligence nella sua abitazione, e non ha mai avuto accesso alla difesa o alla giustizia. "La sua incarcerazione è un altro esempio della sistematizzazione della persecuzione contro i dissidenti politici venezuelani", afferma il partito Voluntad Popular, ripudiando la sentenza. "Nelson è in prigione solo per aver twittato e criticato il chavismo. Non è un caso unico, è uno schema", avverte il leader Luis Carlos Díaz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA