Stop ai visti Usa per chi gestisce le missioni mediche cubane

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato l'espansione della sua politica di restrizione dei visti per le persone coinvolte nel programma di esportazione del lavoro cubano, una misura che sottolinea lo sfruttamento dei lavoratori nelle missioni mediche cubane all'estero.

Il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, ha riferito che l'estensione di questa politica influenzerà gli attuali e gli ex dipendenti del governo cubano, nonché tutti gli individui stranieri, compresi funzionari e politici di altri paesi considerati responsabili o complici di questo regime di sfruttamento del lavoro e di semi-schiavitù. Lo riporta il sito indipendente 14yMedio.

Secondo centinaia di denunce raccolte dall'ong Prisoners Defenders e presentate all'Onu fatte dagli stessi medici che hanno disertato, quando infermieri, dottori e paramedici del paese caraibico arrivano nei paesi che contrattano le missioni estere cubane vengono privati dei loro passaporti per minimizzare il rischio di possibili fughe, percepiscono tra il 10% ed il 20% del loro salario (il rimanente viene versato dai paesi esteri al governo dell'Avana) e, in caso di diserzione, è impedito loro per 7 anni di rientrare in patria, anche se là vivono loro figli o familiari bisognosi di assistenza.



