Ripreso il processo in Colombia contro l'ex presidente Uribe

È ripreso oggi il processo, iniziato lo scorso 6 febbraio e sospeso dopo 24 ore, contro l'ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), accusato in sede penale - un fatto senza precedenti nella storia del Paese - di frode processuale e corruzione di testimoni.

La settimana scorsa il Tribunale Superiore di Bogotá ha negato la ricusazione presentata dalla difesa, nella quale si argomentavano presunte violazioni del giusto processo da parte della giudice Sandra Liliana Heredia, che guida il processo contro l'ex presidente per presunta corruzione di testimoni e frode processuale.

All'inizio dell'udienza odierna, la giudice ha chiesto all'ex presidente se accettava o meno le accuse e lui ha risposto con veemenza: "Non c'è rischio che mi dichiari colpevole". La Procura ha chiesto oggi la condanna di Uribe, il quale ha ribadito la sua innocenza. Una decisione dovrebbe essere presa prima di ottobre per evitare che scadano i termini di prescrizione previsti dalla legge.



