Noboa, 'se sarò eletto cambierò la costituzione dell'Ecuador'

Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa ha annunciato che se eletto per un nuovo mandato alla guida del Paese, al termine delle elezioni del prossimo 13 aprile, convocherà un'Assemblea costituente con l'obiettivo di riformare la Costituzione per "restituire potere e tranquillità ai cittadini per bene".

Nel corso di un'intervista con una radio locale Noboa ha evidenziato che la Carta attuale ha bisogno di "riforme più profonde" per correggere "ingiustizie" che fanno si che delinquenti godano di maggiori di ritti del resto della popolazione.

Forte di un 44,15% dei voti ottenuti al primo turno, il presidente e candidato conservatore affronterà al ballottaggio la sfidante di sinistra Luisa Gonzalez giunta al secondo turno con il 43,95% delle preferenze.



