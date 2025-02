Milei privatizza società energetica Ycrt, icona del peronismo

Dopo aver trasformato il Banco Nación (il più grande istituto di credito statale dell'Argentina) in una società per azioni, il presidente Javier Milei ha avviato per decreto la privatizzazione anche della società energetica pubblica Yacimiento carbonífero Río Turbio (Ycrt), che gestisce l'omonima miniera di carbone nella provincia di Santa Cruz, in Patagonia.

A differenza delle banche statali, che nel 2024 hanno avuto utili pari a 3 miliardi di pesos (circa 3 milioni di dollari), la Ycrt, icona del peronismo, è in deficit e rientra tra le 14 aziende statali nel mirino della legge base sulle privatizzazioni promossa dall'esecutivo.

Ycrt - dove il leader ultraliberista ha licenziato 500 dipendenti su complessivi 2.766 - è da sempre oggetto di polemiche per le sue scarse prestazioni e gli investimenti milionari ricevuti durante i governi dei presidenti Néstor e Cristina Kirchner.



