Milei nomina per decreto 2 giudici della Corte Suprema argentina

Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato la designazione attraverso decreto presidenziale di due nuovi membri della Corte suprema. Si tratta del giudice Ariel Lijo e del professore di diritto costituzionale Manuel García-Mansilla, le cui candidature non avevano ottenuto ancora l'approvazione della maggioranza dei due terzi del Senato richiesta dai meccanismi costituzionali.

"Il Presidente ha deciso di nominare i dottori Manuel García-Mansilla e Ariel Lijo come giudici della Corte Suprema di Giustizia della Nazione, fino alla fine della prossima legislatura, con l'obiettivo di normalizzare il funzionamento della più alta corte giudiziaria del nostro Paese, che non può svolgere normalmente il suo ruolo con soli tre ministri. Durante il suddetto periodo, questa amministrazione continuerà con il processo legislativo affinché la Camera Alta eserciti i suoi poteri e fornisca gli accordi corrispondenti alle petizioni", riferisce il comunicato del governo.

Nella nota dell'esecutivo si afferma che "in nessun caso il Senato ha il potere di respingere l'accordo dei candidati proposti dal Presidente" e che "per mesi la Camera Alta ha eluso il rispetto della decisione di questo Governo". Il testo conclude quindi asserendo in tono perentorio che "il governo nazionale non tollera e non tollererà in nessuna circostanza l'imposizione di interessi politici su quelli del popolo argentino".

La controversa decisione non rappresenta una sorpresa ma l'opposizione aveva cercato di scongiurarla ammonendo il presidente a non calpestare il dettame costituzionale e ricordando in particolare che la candidatura del giudice Lijo era stata contestata da numerose associazioni per "mancanza di idoneità morale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA