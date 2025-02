Migranti: naufragio al largo di Panama, muore bimba venezuelana

Una bambina venezuelana di 8 anni è morta e altre 20 persone sono state tratte in salvo dopo che un'imbarcazione con migranti diretti in Colombia è naufragata nei Caraibi panamensi, in un viaggio di ritorno dal Messico. Lo ha riferito in un comunicato la polizia di frontiera di Panama (Senafront) responsabile delle operazioni di salvataggio.

La barca trasportava 19 migranti - compresa la piccola vittima - originari del Venezuela e della Colombia, oltre al capitano e al suo aiutante panamensi.

Il naufragio è avvenuto nelle acque caraibiche della zona di Guna Yala, nel nord-est di Panama, a causa del mare mosso e la tragedia "è avvenuta nel contesto del flusso migratorio inverso", ha aggiunto Senafront.

I migranti tornavano dal Messico e da altri Paesi dell'America Centrale per evitare la giungla del Darién, al confine con la Colombia, dopo non essere riusciti a entrare negli Stati Uniti.



