Messico, rimosse 464 telecamere illegali nel Sinaloa

Il Gabinetto di sicurezza del Messico ha riferito che a Culiacán, capitale dello stato di Sinaloa, le forze dell'ordine hanno rimosso 464 telecamere installate irregolarmente in varie zone della città.

Le azioni sono state coordinate per quattro giorni dal ministero della Difesa, la Guardia Nazionale, il ministero della Marina e dalla Procura, che hanno riferito che i dispositivi venivano utilizzati dalla criminalità organizzata per monitorare le azioni delle autorità, ostacolando così le operazioni di sicurezza.

Il governatore dello stato di Sinaloa, Rubén Rocha, ha confermato che è stata avviata un'indagine per identificare i responsabili.



