Messico, 'droni Usa sono autorizzati e aiutano contro i narcos'

Il ministro della Difesa del Messico, il generale Ricardo Trevilla Trejo, ha detto oggi che il suo paese era a conoscenza dei droni statunitensi che, nei giorni scorsi, sono apparsi nei cieli messicani, assicurando che "quando questi aeromobili iniziano a volare, completano solo il lavoro, le informazioni che abbiamo in Messico, complementando gli strumenti che abbiamo".

Secondo quanto riportato da El País, "tutti i voli di questo tipo sono autorizzati dalla segreteria della Difesa Nazionale (la Sedena)", ha detto Trevilla Trejo, assicurando che "quando si arriva a richiedere il supporto di qualche sorvolo (di droni) è su nostra richiesta e noi autorizziamo, specificando molto chiaramente l'area, le rotte, le informazioni che devono essere ottenute e che poi ci vengono subito trasmesse, molte volte, la maggior parte, in tempo reale. Insomma, c'è molto controllo su questo".

Trevilla ha fatto espresso riferimento alla collaborazione con gli Stati Uniti, iniziata dall'inizio della presidenza di Claudia Sheinbaum, anche in merito a Culiacán, la capitale dello stato di Sinaloa dove, la scorsa settimana, due arresti eccellenti, quello del capo della sicurezza di uno dei figli di "El Chapo" Guzmán e del tesoriere, hanno indebolito sostanzialmente la fazione del cartello di Sinaloa nota come "Los Chapitos".



