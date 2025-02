Lula annuncia il primo vaccino brasiliano contro la dengue

Il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato un accordo per la produzione su larga scala del primo vaccino completamente nazionale e monodose contro la dengue, con la promessa di offrirne 60 milioni di dosi a partire dal 2026 nel sistema sanitario statale verde-oro, il Sus.

Secondo un comunicato del governo federale, le dosi saranno destinate alla popolazione di età compresa tra i due e i 59 anni, "con possibilità di ampliamento del quantitativo in base alla domanda e alla capacità produttiva".

La nota informa inoltre che "l'iniziativa integra una strategia di rafforzamento dell'industria brasiliana, per dare autonomia e cercare nuove soluzioni per il Sus".

Il vaccino brasiliano contro la dengue è frutto della partnership tra l'Istituto Butantan e l'azienda cinese WuXi Biologics, e la produzione avverrà attraverso il Programma di sviluppo e innovazione locale del ministero della Salute.

Prima di essere reso disponibile per la popolazione, il vaccino dovrà essere registrato presso l'Agenzia brasiliana di vigilanza sanitaria, l'Anvisa.

"Il programma rappresenta un grande passo avanti nella lotta contro la dengue in Brasile, poiché la combinazione delle capacità produttive delle istituzioni permetterà l'ampliamento della vaccinazione", afferma il governo, che promette di "far crescere di 50 volte la capacità di offerta di un vaccino al 100% brasiliano contro la dengue".

Il virus ha colpito più di 6 milioni di persone in Brasile nel 2024 e ha causato 5.900 morti.



