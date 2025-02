La difesa di Bolsonaro chiede la ricusazione di tre giudici

L'avvocato difensore di Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, ha chiesto che ai giudici della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, venga impedito di partecipare a un eventuale giudizio contro l'ex presidente brasiliano per tentato colpo di Stato. Il legale ha ricordato che Dino e Zanin sono stati nominati dall'attuale presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, avversario politico di Bolsonaro, mentre Moraes appare come vittima nel processo poiché, secondo la denuncia della Procura generale, sarebbe stato nel mirino dei presunti golpisti.

Vilardi ha esposto il suo punto di vista durante un incontro con il presidente della Stf, Luís Roberto Barroso. L'avvocato ha poi ribadito che chiederà l'annullamento del patteggiamento del tenente colonnello Mauro Cid, su cui si basano le denunce contro Bolsonaro.

Quest'ultimo, durante un'intervista a una radio di Recife, ha messo in dubbio la veridicità delle dichiarazioni rilasciate da Cid a Moraes.

"Il patteggiamento di Cid è stato estorto con la tortura.

Alexandre de Moraes ha minacciato suo padre, sua moglie e sua figlia. E lui cambia versione", ha sostenuto l'ex leader di destra.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA