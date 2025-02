Colombia: Armando Benedetti è il nuovo ministro dell'Interno

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha tenuto oggi una riunione nella Casa de Nariño, la residenza presidenziale a Bogotà, per analizzare la difficile situazione dell'ordine pubblico del paese sudamericano con il suo nuovo ministro dell'Interno, Armando Benedetti, designato dal presidente ma non ancora insediatosi ufficialmente, al pari di Pedro Sánchez, nominato ministro della Difesa dallo stesso Petro.

Armando Benedetti sostituisce Juan Fernando Cristo, che ha rassegnato le dimissioni in modo irrevocabile quando il presidente Petro ha chiesto le dimissioni protocollari a tutto il suo gabinetto dopo uno storico e tumultuoso Consiglio dei ministri, teletrasmesso lo scorso 4 febbraio.

All'incontro di oggi ha partecipato anche Otty Patiño, commissario per la Pace e l'alta dirigenza militare, informa Infobae.

Ieri, la presidenza della Colombia aveva ratificato la nomina di Benedetti come nuovo ministro dell'Interno, dopo averne pubblicato il curriculum sul suo portale.

Benedetti è stato il protagonista del primo grande scandalo del governo Petro, quando sono trapelate sue telefonate con l'allora mano destra del presidente, l'attuale ministra degli Esteri, Laura Sarabia.

Il nuovo ministro dell'Interno ha 57 anni ed è stato un abile politico protagonista sia durante le presidenze di Alvaro Uribe (2002-2010) che di Juan Manuel Santos (2010-2018) e con Petro è stato prima ambasciatore in Venezuela e poi presso la Fao, a Roma.



