Cile, evitato lo sgombero di oltre 10 mila persone

Il governo del presidente cileno Gabriel Boric e i proprietari dei terreni dove si trova la gigantesca occupazione di San Antonio, nella zona centrale del Paese e dove vivono più di 10 mila persone, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che, per ora, sospende lo sgombero programmato inizialmente dai tribunali per giovedì 27, alle 10 del mattino.

Dopo aver tenuto una riunione considerata cruciale e presieduta dal ministro delle Infrastrutture, Carlos Montes, con i proprietari dei terreni, si è raggiunto un accordo per la formazione di una commissione tecnica che, entro un massimo di sei mesi, affronterà il prezzo, le garanzie e altri dettagli della vendita del terreno.

Tale istanza tecnica sarà composta da professionisti del settore edilizio e dai rappresentanti di tutte le parti in causa.

Uno degli obiettivi è raggiungere un consenso sul prezzo, poiché c'è una differenza da risolvere tra la valutazione fiscale, pari a 59,3 milioni di dollari e ciò che chiedono i proprietari, ovvero 70,9 milioni di dollari.

La "megatoma", come viene chiamata per essere la più grande occupazione del Cile, è situata su un terreno di oltre 250 ettari su cui sono state costruite più di 4 mila abitazioni in modo irregolare.



