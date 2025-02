Calano gli omicidi in Messico, -25% in 5 mesi

L'incidenza degli omicidi in Messico è diminuita del 24,9 per cento dall'inizio dell'amministrazione guidata dalla presidente Claudia Sheinbaum, passando da una media giornaliera di 86,9 a settembre dell'anno scorso a 65,3 il 24 febbraio 2025, ha riferito la segretaria esecutiva del Sistema nazionale di sicurezza pubblica, Marcela Figueroa.

La funzionaria ha affermato che nel secondo mese del 2025, sette stati concentrano il 54,4% dei casi, guidati da Guanajuato, con 241 segnalazioni, lo stato del Messico (117), Baja California (105), Sinaloa (103), Michoacán (102), Tabasco (94) e Sonora (90).

La presidente Sheinbaum ha indicato che si tratta di cifre preliminari, tuttavia, "se prendiamo in considerazione il numero medio di omicidi intenzionali all'anno, questi dati riflettono risultati molto importanti del gabinetto di sicurezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA