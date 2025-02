Brasilia, 'riforma della governance globale priorità del Brics'

La prima riunione degli sherpa degli undici Paesi del Brics durante la presidenza brasiliana di turno del Blocco avrà come obiettivo discutere una riforma della governance globale che dia maggiore peso ai paesi del Sud del mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Mauro Vieira nel corso del discorso di apertura dell'incontro in cui ha messo in guardia dall'aumento dei conflitti armati criticato le nuove "barriere" al commercio internazionale.

"In termini di sicurezza stiamo assistendo a un allarmante aumento di conflitti armati e instabilità. Per questo dovremmo sostenere una riforma completa dell'architettura di sicurezza globale. I Brics hanno un ruolo fondamentale da svolgere nella promozione di un ordine mondiale più giusto, inclusivo e sostenibile. Un mondo multipolare non è solo una realtà emergente, ma un obiettivo condiviso. Un sistema globale riequilibrato deve basarsi su fondamenta più solide di giustizia e rappresentanza", ha affermato.

In ambito economico, il capo della diplomazia di Brasilia ha sottolineato che "stiamo assistendo a un processo di deglobalizzazione' tra politiche protezionistiche e barriere economiche". "I Brics devono sostenere un sistema commerciale multilaterale aperto ed equilibrato che soddisfi le esigenze del Sud del mondo", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA