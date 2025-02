Brasile: Alexandre Padilha è il nuovo ministro della Salute

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha destituito la ministra della Salute Nísia Trindade che sarà sostituita da Alexandre Padilha, del partito dei lavoratori, il Pt, che lascia il dicastero delle Relazioni Istituzionali.

La decisione è stata comunicata alla ministra durante una riunione al palazzo di Planalto questo pomeriggio, riporta il sito G1, del gruppo Globo. Padilha si insedierà ufficialmente il prossimo 6 marzo come ministro della Salute del Brasile, incarico da lui già ricoperto dal 2011 al 2014 durante la presidenza di Dilma Rousseff.

L'uscita di Trindade era ipotizzata dai media locali da settimane, nell'ambito di un rimpasto ministeriale per rafforzare la posizione di Lula nel suo rapporto con il Parlamento e nel recupero della popolarità, ai minimi storici per lui.

Trindade guidava il ministero dall'inizio del terzo mandato di Lula ed era stata scelta per la sua attività alla presidenza della Fiocruz, la Fondazione Oswaldo Cruz dal 2017 al 2022.

Durante la pandemia di COVID-19, aveva coordinato l'accordo con l'Università di Oxford per la produzione in Brasile del vaccino sviluppato dall'università con la casa farmaceutica AstraZeneca, oltre a coordinare un osservatorio per monitorare i dati epidemiologici del virus.



