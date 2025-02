Argentina: il Tren de Aragua è dichiarato gruppo terroristico

Il ministero della Sicurezza argentino, guidato da Patricia Bullrich, ha dichiarato la banda criminale venezuelana Tren de Aragua come un'organizzazione terroristica iscrivendola nel Registro pubblico delle persone ed entità collegate ad atti di terrorismo e al loro finanziamento, il RePET.

Lo riporta Infobae, sottolineando che il provvedimento si basa su rapporti riservati che qualificano l'organizzazione come una minaccia seria per la sicurezza nazionale, collegandola a reati come narcotraffico, contrabbando, tratta di persone, sequestro, estorsione e riciclaggio di denaro, utilizzando il terrore per raggiungere i loro obiettivi.

Il Tren de Aragua, designato come organizzazione terroristica straniera dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, è una gang criminale nata nel Penitenziario Aragua, più noto come carcere di Tocorón, a 140 Km dalla capitale Caracas.

Dal 2023 il Tren de Aragua si è esteso in molti paesi delle Americhe tra cui Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Brasile, Argentina e Stati Uniti.



