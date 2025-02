Venezuela, rimpatriati altri 242 migranti dal Messico

Il governo venezuelano ha completato il rimpatrio di altri 242 migranti venezuelani, questa volta dal Messico, dopo la loro espulsione dagli Stati Uniti. Lo riferiscono i media ufficiali, trasmettendo in diretta il rientro dei profughi.

Il gruppo, che comprende uomini, donne e bambini, è arrivato con un volo della compagnia aerea statale Conviasa atterrato all'aeroporto internazionale di Maiquetia, scalo che serve Caracas.

Ad accogliere il rientro dei migranti, il ministro Diosdado Cabello, che ha presentato il rimpatrio come "il risultato della diplomazia di pace", condotta dal governo nell'ambito della politica del "Ritorno alla patria", che prevede agevolazioni per il trasporto di alcune persone che rientrano dall'estero.

Secondo Cabello, sono arrivati 94 uomini, 75 giovani e 74 donne di varie età. "Molti di coloro che stanno tornando - ha affermato - hanno attraversato la giungla e lì hanno visto cose molto spiacevoli, quindi devono essere trattati psicologicamente", ha detto il ministro, riferendosi all'attraversamento della selva del Darien.



