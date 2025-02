Venezuela, arrestata una coordinatrice del partito di Machado

Il Comitato per i diritti umani del partito Vente Venezuela, guidato dalla leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, ha denunciato l'arresto di una sua coordinatrice, Leomary Espina, in un comune dello stato di Bolívar, mentre rientrava da Caracas.

"Leomary Espina, coordinatrice dell'organizzazione Vente Venezuela nel comune di Caroní, nello stato di Bolívar, è stata arbitrariamente arrestata da funzionari del regime a un posto di blocco della polizia a Cúpira, mentre tornava dalla città di Caracas", ha postato su X il gruppo politico.

Secondo Vente Venezuela, l'episodio rappresenta "un ulteriore attacco" alla dirigenza del partito nello stato di Bolívar, "un'entità in cui ci sono più di sei leader tenuti in ostaggio dal regime e dove l'assedio è stato costante". "Chiediamo la fine della persecuzione e la libertà per tutti i prigionieri politici in Venezuela", aggiunge il messaggio sui social.

Alla fine di gennaio, Vente Venezuela ha riferito che l'intelligence (Sebin) aveva effettuato una perquisizione in casa di un altro suo coordinatore nello stato di Bolívar, Douglas Rodríguez, poi conclusasi con l'arresto della madre, Edith Gruber.



