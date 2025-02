Santo Domingo rafforza la sorveglianza al confine con Haiti

Il governo della Repubblica Dominicana ha annunciato l'attuazione di misure di sorveglianza "più rigide" al confine con Haiti, che sta attraversando una grave crisi di sicurezza causata dalle bande armate. In un comunicato del ministero dell'Interno e della Polizia, si specifica che le nuove disposizioni si concentreranno sul rafforzamento della vigilanza alle frontiere e sull'ottimizzazione dei controlli all'ingresso.

Durante un incontro a Dajabón, al confine con Haiti, il direttore della Migrazione, Luis Rafael Lee Ballester, ha affermato che verrà incrementato lo spiegamento delle operazioni, con l'impiego di più veicoli e risorse tecnologiche per il rimpatrio degli immigrati illegali.

Da parte sua, il ministro dell'Interno e della Polizia, Faride Raful, ha sottolineato "l'impegno incrollabile" dell'esecutivo nel "controllo dell'immigrazione illegale", che considera "una questione prioritaria per la sicurezza nazionale".

I rimpatri ad Haiti si sono intensificati da quando Santo Domingo ha annunciato lo scorso ottobre che avrebbe espulso circa 10.000 persone in situazione di immigrazione irregolare ogni settimana, la stragrande maggioranza delle quasi haitiane.





