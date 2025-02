Minori in carceri per adulti a El Salvador, Hrw contro Bukele

L'Ong Human Rights Watch (Hrw) ha criticato la recente riforma approvata dal parlamento di El Salvador che prevede il trasferimento di minorenni accusati di "reati commessi nell'ambito delle attività della criminalità organizzata" in padiglioni separati all'interno dei centri penitenziari per adulti.

Per Hrw, la misura voluta dal presidente Nayib Bukele nel contesto della lotta contro le potenti Pandillas "viola gli standard internazionali" esponendo i minorenni a "maggiori rischi di torture e altri gravi abusi" e "rappresenta un grave ostacolo ai diritti dei bambini e degli adolescenti in El Salvador", ha affermato la direttrice della divisione Americhe di Human Rights Watch Juanita Goebertus. In un precedente rapporto pubblicato nel luglio 2024, Hrw aveva già documentato gravi violazioni dei diritti umani, tra cui detenzioni arbitrarie, torture e gravi violazioni del giusto processo nei confronti di bambini di appena 12 anni.

Secondo la Ong, da quando il presidente Bukele ha dichiarato lo stato di emergenza nel marzo 2022, sono stati arrestati più di 3.000 bambini e adolescenti, "molti dei quali senza apparenti legami con bande o attività criminali", e sottolinea che in molti casi gli arresti "sembrano basarsi esclusivamente su denunce anonime".



