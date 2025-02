Messico, 'dazi Usa assurdi, danneggiano entrambi i Paesi'

Una settimana prima della sospensione di un mese delle misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti, la presidente Claudia Sheinbaum ha fatto riferimento a queste misure protezionistiche.

"Ora che abbiamo discusso con gli Usa che vogliono imporre i dazi, diciamo: che senso hanno se danneggiano entrambi i Paesi? Ma abbiamo sempre detto che in Messico sono i messicani a decidere, qui nessuno decide per noi", ha sottolineato.

Nel corso di un evento dedicato ai programmi di sostegno alla popolazione, il capo dello Stato ha ribadito che la nazione latinoamericana da lei presieduta è indipendente, sovrana e lotta per la giustizia, la democrazia e le libertà, ricordando che gli Stati Uniti non sarebbero ciò che sono senza i messicani che vivono sul loro territorio.



