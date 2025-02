Marva Griffin a Città del Messico per l'Italian Design Day

La nona edizione dell'Italian Design Day si celebra a Città del Messico il 25 febbraio 2025 con il titolo 'Disuguaglianze. Il design per una vita migliore'.

Fin dalla sua prima edizione, l'evento si è posto l'obiettivo di rafforzare la connotazione del design come elemento distintivo del Made in Italy e di contribuire alle opportunità di ingresso ed espansione sui mercati internazionali per designer e aziende.

L'Italian Design Day, promosso e organizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con il ministero della Cultura, vede la partecipazione dell'Associazione per il disegno industriale (Adi), la Fondazione Adi collezione compasso d'oro, Ice - Agenzia, il Salone del mobile e triennale di Milano, FederlegnoArredo, la Fondazione Altagamma e Confindustria. L'obiettivo è coinvolgere i principali attori pubblici e privati ;;che rappresentano il design italiano di qualità e il mondo imprenditoriale.

L'evento di Città del Messico, che si terrà presso l'Istituto italiano di cultura, sarà inaugurato dall'Ambasciatore Alessandro Modiano.

L'ambasciatrice del design italiano in terra azteca quest'anno sarà Marva Griffin Wilshire, figura di spicco a livello internazionale, fondatrice e curatrice del SaloneSatellite, mostra annuale che si tiene durante il Salone del mobile di Milano.

La mostra è incentrata sui designer giovani ed emergenti, che in passato hanno lanciato la carriera di molti designer oggi affermati.

Griffin parlerà con tre professionisti del design e dell'architettura che hanno partecipato al SaloneSatellite: Andrés Lhima, Ramses Viazcan e Miguel Ángel Jiménez. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista messicana Greta Arcila.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA