L'ex presidente del Brasile, Dilma Rousseff, ricoverata in Cina

La ex presidente del Brasile, la 77enne Dilma Rousseff (2011-2016) è stata ricoverata in un ospedale di Shangai, in Cina, dopo essersi sentita male venerdì scorso. Secondo l'ospedale Shanghai East International Medical Center, Rousseff ha presentato un quadro di pressione alta, vomito e vertigini. L'informazione è stata riportata dal sito all news di Metrópoles che ha sentito famigliari di Rousseff che l'hanno confermata.

Dal 2023 Rousseff presiede il Nuovo Banco di Sviluppo, che ha la sua sede a Shangai ed è responsabile del supporto di progetti di sviluppo sostenibile e infrastrutture dei membri del blocco e più conosciuto come la 'Banca dei Brics'.

A causa del ricovero, la ex presidente del Brasile è stata costretta ad annullare la sua partecipazione alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali dei Brics, tenutasi in Sudafrica la scorsa settimana.



