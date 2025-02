El Salvador, 'Vogliamo piena libertà aziendale nel Paese'

In un dialogo con i dirigenti aziendali della regione latinoamericana che hanno partecipato alla XX edizione dell''Incontro d'affari genitori-figli', il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha affermato di voler riaffermare il suo Paese come una nazione capitalista, con totale libertà per le aziende e un governo piccolo.

"Vogliamo essere un Paese con totale libertà imprenditoriale, capitalista, favorevole alle imprese, con un governo forte, ma il più piccolo possibile, senza grasso, solo muscoli, per consentire investimenti nell'istruzione, nella sanità e nei progetti", ha detto il capo dello Stato ai presenti.

Bukele ha inoltre sottolineato che "la sicurezza è la base per lo sviluppo economico" nelle infrastrutture, con certezza del diritto, stabilità, regole chiare, regolamentazione minima e incentivi agli investimenti. "Per avere una crescita sostenibile è necessario lo sviluppo economico, e lo sviluppo economico deriva solo dall'impresa privata", ha dichiarato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA