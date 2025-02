Dalla Colombia 186 mercenari nel conflitto in Ucraina, 64 morti

Almeno 186 mercenari colombiani si sono uniti al conflitto tra Ucraina e Russia, e 64 di questi sono morti ha rivelato oggi la stampa del Paese sudamericano, sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri.

"Ad oggi, il Ministero degli Affari Esteri, attraverso l'Ambasciata colombiana in Polonia, registra 186 casi", è stato detto. Tuttavia, del numero totale 64 sono morti (57 corpi sono stati rimpatriati, uno è stato sepolto in Ucraina, mentre i resti di altri sei sono in procinto di essere riportati nel Paese).



