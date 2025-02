Bolivia, i sostenitori di Morales lasciano il partito al governo

I sostenitori dell'ex presidente boliviano Evo Morales, al governo dal 2006 al 2019, hanno annunciato che si dimetteranno "in massa" dal partito al governo Movimento per il socialismo (Mas), al quale sono iscritti, dopo che l'ex leader ha confermato la sua candidatura alle elezioni del 17 agosto con un altro gruppo politico.

Omar Arce, uno degli attuali dirigenti del Mas, fondato da Morales, ha reso noto che le "dimissioni collettive" dei militanti avverranno già a partire da oggi nel dipartimento di La Paz. Secondo Arce, circa 400mila iscritti al Mas hanno ricevuto l'ordine di iniziare le loro dimissioni formali tramite il Tribunale superiore elettorale.

Giovedì scorso, Morales ha confermato che sarà il candidato presidenziale per il Fronte per la vittoria (Fpv), nonostante sia ricercato dalla giustizia per un'accusa di violenza sessuale e sia stato dichiarato ineleggibile dalla Corte suprema.

La rottura con il Mas arriva al termine di due anni di conflitto interno in cui si è scontrato con il capo dello Stato in carica (suo ex delfino e ministro dell'Economia), Luis Arce, accusato di aver ordito una trama contro di lui.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA