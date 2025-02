America Latina prega per il Papa, grande messa a Buenos Aires

L'America Latina continua a restare col fiato sospeso per la salute di Papa Francesco, mentre le iniziative di preghiera si vanno moltiplicando.

Nei giorni scorsi l'amministrazione del presidente colombiano Gustavo Petro ha fatto arrivare i suoi auspici per Papa Bergoglio al Vaticano, mentre a Buenos Aires aumentano riti e momenti di preghiera. In giornata è prevista una grande messa guidata dall'arcivescovo della capitale argentina. L'iniziativa di oggi si aggiunge, tra le altre, a quella di domenica nella Cattedrale portegna.



